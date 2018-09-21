В Севастополе СК проверит гибель упавшей с качелей девочки

Следователи СК РФ по Севастополю начали доследственную проверку смерти восьмилетней девочки на детской площадке.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, трагический случай произошел 9 сентября этого года во дворе многоквартирного дома в Нахимовском районе города.

Девочка упала с качелей, получив травму головного мозга. Спустя девять дней ребенок скончался в детской больнице.

- Проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Севастополю.