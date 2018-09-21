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21.09.2018 16:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе на 12-летнюю девочку рухнул бетонный блок

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Анапе полиция возбудила уголовное дело в отношении заместителя руководителя завода по производству бетона, на территории которого ребенок получил тяжелую травму.

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По предварительным данным, 12-летняя девочка проникла на производственный двор, где на нее упал плохо закрепленный фундаментный блок. Подростка госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали открытый перелом левой ноги и другие множественные серьезные повреждения.

- Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, полученная травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью, и в будущем девочка на треть утратит трудоспособность, независимо от оказания медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.

Сотрудники полиции провели на месте проверку и выявили, что инцидент мог произойти по вине заместителя директора по производству. Он нарушил должностные инструкции, пренебрегая правилами и нормами по охране труда, технике безопасности. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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