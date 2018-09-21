В Краснодаре при взрыве газа в многоэтажке пострадал человек

Взрыв газа произошел в Краснодаре на втором этаже десятиэтажного дома по улице Красных Партизан.

Информация диспетчеру центра управления в кризисных ситуация регионального ГУ МЧС поступила сегодня около восьми часов вечера. Сразу же на место ЧП было направлено подразделение Краснодарского пожарно-спасательного подразделения МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, через 10 минут спасатели прибыли на место. Они установили, что в квартире на втором этаже воспламенилась газовоздушная смесь, однако возгорания не произошло. Было выбито одно окно.

Во время взрыва пострадал один человек, к счастью, никто не погиб.