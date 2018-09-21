В Волгограде монтажной пеной залили кроссовер за 1,5 млн рублей

В Волгограде в ночь на 21 сентября неизвестные залили монтажной пеной кроссовер Skoda Kodiaq, выпущенный в 2018 году. Герметиком оказались заклеены все дверные щели, а также пространство между кузовом и капотом.

ЧП произошло возле дома №5 на проспекте Жукова.

- Владелец иномарки стоимостью около 1,5 миллионов рублей с заявлением о порче имущества в дежурную часть не обращался. Тем не менее сотрудники полиции проверяют информацию и разыскивают хозяина машины, - сообщили "РГ" в региональном управлении МВД.

По одной из версий, причиной хулиганства стала месть хозяину дорогостоящего кроссовера.