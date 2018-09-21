На Ямале при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Ноябрьске огонь уничтожит деревянный двухэтажный жилой дом. При тушении пожара были обнаружены тела двух человек.

Сообщение о ЧП на улице Изыскателей поступило в 01:03 по местному времени. Первое подразделение прибыло на место незамедлительно: к этому времени полыхал первый этаж.

"Со второго этажа эвакуировали мужчину, его сразу передали врачам "скорой". Еще один надышался угарным газом и был доставлен в горбольницу с острым отравлением, - передает пресс-служба МЧС ЯНАО. - Провести боевую разведку в районе очага пожара было невозможно из-за высокой температуры и сильного задымления".

По информации регионального Следственного комитета, в общем коридоре и одной из квартир были обнаружены тела двух мужчин - жильцов дома.

В начале седьмого утра пожар потушили. Сгоревший дом признан ветхим аварийным жильем, был частично расселен. Жилыми были восемь квартир, где проживал 21 человек. Дознаватели МЧС сейчас устанавливают причины пожара.

"Предварительная причина - замыкание электропроводки в тамбуре. Точную причину установит экспертиза", - сообщает СК.

Администрация Ноябрьска выделила два автобуса, чтобы погорельцам было, где провести ночь. Дом, в котором они жили, восстановлению не подлежит. Один из жильцов разместился в маневренном фонде, остальные - у друзей и родных.