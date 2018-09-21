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21.09.2018 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На шахте в Челябинской области найдено тело еще одного рабочего

Текст: Татьяна Воробьева

Тело 30-летнего горнорабочего найдено в пятницу днем в шахте в южноуральского городе Пласт.

На Урале возбудили дело о гибели рабочего в шахте

На месте работают следователи, спасатели и сотрудники надзорных органов.

"По предварительным данным, шахтер погиб из-за удара током. По факту происшествия проводится проверка", - передает пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Напомним, в этой же шахте двумя днями ранее рабочий получил смертельные травмы в результате обрушения горной породы. Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности, повлекшее смерть".

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