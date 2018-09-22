Под Тамбовом обрушились пять балконов многоэтажки

В селе Красносвободное под Тамбовом рухнули пять балконов многоэтажки. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, ЧП произошло в полдень: все балконные плиты за несколько секунд оказались на земле.

В ГУ МЧС добавили, что, к счастью, из-за обрушения никто не пострадал. Медицинская помощь тоже не потребовалалсь.

В настоящее время на месте происшествия сотрудниками оперативных служб организовано круглосуточное дежурство. Специалисты уже обследовали несущие конструкции дома и пришли к выводу, что все они прочные, и жизни жильцов ничего не угрожает.

Между тем, причину обрушения балконов еще предстоит выяснить.