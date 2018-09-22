В бухте Аякс во Владивостоке произошел пожар

В ночь на 22 сентября на набережной в бухте Аякс загорелся строительный мусор и элементы конструкций демонтируемых торговых павильонов. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Владивостока в 2:45 по местному времени. Меньше чем через десять минут специалисты прибыли на место происшествия. Пожар был потушен в 3:36.

"После проливки и осмотра места происшествия, в 06:29 пожарные уехали. Общая площадь горения составила 500 квадратных метров. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

К ликвидации возгорания были привлечены 22 человека и шесть единиц техники.