В Магаданской области задержали мужчину с 10 килограммами золота

Следственное отделение МВД России по Среднеканскому району Магаданской области разбирается со случаем, который никак не назовешь рядовым. Речь о незаконном хранении и перевозке большого количества (около 10 килограммов) промышленного золота.

По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, размещенном на сайте ведомства, 39-летнего мужчину, подозреваемого в этом преступлении, задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области. В операции также участвовали их коллеги из ОМВД РФ по Среднеканскому району.

"В автомобиле, которым управлял злоумышленник, полицейские обнаружили около 10 килограммов промышленного золота, в котором, согласно заключению эксперта, содержится 8541,90 грамма химически чистого золота и 1068,57 грамма химически чистого серебра, - уточнила Ирина Волк. - По предварительным подсчетам, стоимость изъятого из незаконного оборота металла составляет около 23 миллионов рублей".

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 191 УК РФ. Сажать за решетку подозреваемого пока не стали. С него взяли подписку о невыезде.