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22.09.2018 16:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Саратовец развлекался, раскрашивая в синий цвет пешеходные переходы

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове задержан мужчина, который раскрашивал синей краской пешеходные переходы.

Фото: Владимир Снегирев / РГ
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Как сообщили в городском отделе ГИБДД, человека, портившего дорожную разметку, в ночь с пятницы на субботу центре Саратова на Театральной площади задержал экипаж ДПС.

Полицейским "маляр" объяснил, что старался сделать разметку "веселей и заметней". Как выяснилось, к этому времени, предположительно, тот же самый мужчина успел поработать еще на нескольких пешеходных переходах, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга.

В ГИБДД считают, что шутнику теперь может грозить наказание за административное правонарушение по статье 12.33 КоАП РФ - штраф до 10 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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