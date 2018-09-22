В Саратове женщина разбилась, упав с обвалившегося балкона

В Саратове женщина погибла, упав с балкона на третьем этаже. По предварительным данным, инцидент произошел поздно вечером в пятницу в шестиэтажном доме на улице Вавилова.

Жительница Саратова, находившаяся в гостях у своих знакомых в квартире на третьем этаже, вышла на балкон и облокотилась на перила. Ограждение балкона оторвалось и вместе с гостьей упало вниз. Женщина 1971 года рождения разбилась насмерть.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщил руководитель отдела СК по Фрунзенскому району Саратова Дмитрий Соколов.

Как пояснили в сотрудники СК, в частности, планируется выяснить, кто должен был отвечать за безопасное состояние балкона: собственник помещения, жилищно-коммунальная организация или другие уполномоченные органы.

Ранее в июле в соседнем с Саратовом городе Энгельсе также в результате падения с аварийного балкона погиб 57-летний мужчина.