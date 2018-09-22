Новости

В Екатеринбург привезли меч с Куликова поля 14:30
Четыре человека погибли при столкновении легковушки с катком в Тамбове 14:26
В Дагестане задержан замруководителя администрации главы региона 14:15
Названы самые популярные праворульные машины в России 14:07
Видео теракта на военном параде в Иране появилось в Сети 14:02
В Петербурге назвали победителей кинофестиваля "Послание к человеку" 14:01
Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют в конце сентября 14:00
Путин выразил соболезнования президенту Ирана после теракта на параде 13:46
На дне реки Волхов подводные археологи нашли столетний пароход 13:41
Какие бюджетные шины выбрать на зиму 13:36
В Магаданской области задержали мужчину с 10 килограммами золота 13:14
Контракт на строительство стартового стола для "Ангары" заключат в октябре 12:51
Актер Назаров представил новое стихотворение о "Спартаке" 12:24
В Саратове женщина разбилась, упав с обвалившегося балкона 12:14
"Заряженные" Lada Vesta для военных сфотографировали на автовозе 12:10
Захарова предложила называть белорусов "братьями" 12:02
Пострадавшего в горах КЧР туриста вертолетом доставили в Черкесск 11:38
США продлили срок завершения сделок с En+ и "Русалом" 11:34
В Дагестане сгорела сельская школа 11:23
СК проверит информацию о похищении владельцев жилья в центре Москвы 11:09
В Уссурийске появился памятник погибшему в Сирии генералу Асапову 10:56
ВОЗ: Алкоголь убивает более 3 миллионов человек в год 10:54
Сборная России поздравила Головина с первым матчем за "Монако" 09:56
В Иране во время военного парада произошел теракт 09:46
В Хабаровском крае открылся Форум молодых семей 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима
В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима
Год литературы: Угадай осеннюю мелодию
Год литературы: Угадай осеннюю мелодию
22.09.2018 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове женщина разбилась, упав с обвалившегося балкона

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове женщина погибла, упав с балкона на третьем этаже. По предварительным данным, инцидент произошел поздно вечером в пятницу в шестиэтажном доме на улице Вавилова.

Жительница Саратова, находившаяся в гостях у своих знакомых в квартире на третьем этаже, вышла на балкон и облокотилась на перила. Ограждение балкона оторвалось и вместе с гостьей упало вниз. Женщина 1971 года рождения разбилась насмерть.

В Дагестане сгорела сельская школа

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщил руководитель отдела СК по Фрунзенскому району Саратова Дмитрий Соколов.

Как пояснили в сотрудники СК, в частности, планируется выяснить, кто должен был отвечать за безопасное состояние балкона: собственник помещения, жилищно-коммунальная организация или другие уполномоченные органы.

Ранее в июле в соседнем с Саратовом городе Энгельсе также в результате падения с аварийного балкона погиб 57-летний мужчина.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео теракта на военном параде в Иране появилось в Сети
Польский телеканал уволил сотрудника за фото Дуды с Трампом
Видео инсценировки химической атаки в Идлибе появилось в Сети
Климкин озвучил пункты "тайного" западного плана по Донбассу
CNBC: Подводный флот России - угроза для США