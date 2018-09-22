В рейтинг самых опасных городов мира вошел Новосибирск

Рейтинг самых опасных городов мира составили международные эксперты. Всего в нем 327 позиций. Из России в него попало всего три города. И - не в первую сотню. Рейтинг опубликован на исследовательском портале Numbeo.

Первое место в нем досталось городу Сан-Педро-Сула из Гондураса. Второе - Каракасу из Венесуэлы, третье - городу Порт-Морсби из Папуа-Новая Гвинея. В первую сотню самых опасных городов вошли 16 городов из США, выше всех, на 17 позиции - город Детройт. Марсель (Франция) - 44 место, Манчестер (Великобритания) - 75 место, Париж (Франция) - 92 место.

Среди российских городов эксперты посчитали самым опасным Новосибирск и разместили его на 135 месте рейтинга (кстати, Лондон находится на 132, а Стокгольм - на 133). 144 место досталось Москве, 198 - Санкт-Петербургу