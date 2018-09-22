Новости

"Ростов" на домашней арене не смог победить "Уфу" 21:21
Китай отменил визит в США командующего ВМС из-за санкций 21:05
В рейтинг самых опасных городов мира вошел Новосибирск 21:00
Боевые корабли Украины вошли в воды РФ у берегов Крыма 20:30
Стас Михайлов отменил концерты в Дагестане и Чечне 20:14
Краснодар отметил юбилей "Хороводом дружбы" 20:06
Почему Стас Михайлов отменил два концерта в Махачкале и Грозном 20:05
Москву в ближайшие часы ждут гроза и сильный ветер 19:53
Российский космонавт сделал комплимент Иванке Трамп 19:30
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 сентября 19:04
На Дону три человека погибли в аварии с грузовиком 18:56
Под Тамбовом обрушились пять балконов многоэтажки 18:18
От рака умер изобретатель жанра рокни Чес Ходжес 18:07
Японские модули успешно сели на астероид и прислали первые фото 17:56
СМИ: Коалиция США эвакуировала главарей террористов из сирийской провинции 17:49
"Анжи" прервал серию из шести поражений, обыграв "Динамо" 17:43
"Роскосмос" опроверг сообщения о выходе из проекта окололунной станции 17:34
Глава СК России Александр Бастрыкин провел совещание в Санкт-Петербурге 17:31
Леонид Пасечник решил баллотироваться на пост главы ЛНР 17:24
В Танзании число жертв крушения парома превысило 200 человек 17:15
В Южной Корее назвали вероятную дату визита Ким Чен Ына в Сеул 17:15
Полет енота с девятого этажа поразил пользователей Сети 17:11
Барабанщица Бейонсе обвинила ее в ведьмовстве и убийстве котенка 16:59
Законопроекты о налоговом эксперименте для самозанятых внесены в ГД 16:50
Актер Эштон Кутчер на черной Tesla сбил подростка-сиделку 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима
В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима
Год литературы: Угадай осеннюю мелодию
Год литературы: Угадай осеннюю мелодию
22.09.2018 21:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В рейтинг самых опасных городов мира вошел Новосибирск

Текст: Марина Гусенко

Рейтинг самых опасных городов мира составили международные эксперты. Всего в нем 327 позиций. Из России в него попало всего три города. И - не в первую сотню. Рейтинг опубликован на исследовательском портале Numbeo.

Фото: Иван Руднев/ РИА Новости
Минск возглавил рейтинг городов СНГ для осенних путешествий

Первое место в нем досталось городу Сан-Педро-Сула из Гондураса. Второе - Каракасу из Венесуэлы, третье - городу Порт-Морсби из Папуа-Новая Гвинея. В первую сотню самых опасных городов вошли 16 городов из США, выше всех, на 17 позиции - город Детройт. Марсель (Франция) - 44 место, Манчестер (Великобритания) - 75 место, Париж (Франция) - 92 место.

Среди российских городов эксперты посчитали самым опасным Новосибирск и разместили его на 135 месте рейтинга (кстати, Лондон находится на 132, а Стокгольм - на 133). 144 место досталось Москве, 198 - Санкт-Петербургу

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Боевые корабли Украины вошли в воды РФ у берегов Крыма
СМИ: Коалиция США эвакуировала главарей террористов из сирийской провинции
В Москве побит температурный рекорд 1994 года
Польский телеканал уволил сотрудника за фото Дуды с Трампом
Климкин озвучил пункты "тайного" западного плана по Донбассу