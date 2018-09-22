Пострадавшего в горах КЧР туриста вертолетом доставили в Черкесск

В КЧР успешно завершили операцию по доставке в Черкесск альпиниста, провалившегося в трещину на леднике Суфруджу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике КЧР, для перевозки пострадавшего привлекли вертолет.

Пострадавший мужчина входил в состав группы из трех человек, которые совершали восхождение на гору Белалакая. По информации ведомства, 21 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КЧР поступила информация о том, что три альпиниста попали в трещину на леднике Суфруджу.

Когда спасатели добрались до места происшествия, оказалось, что в трещину провалился мужчина из числа туристов. Спустить его пешим ходом оказалось невозможно, поэтому было принято решение использовать для доставки пострадавшего вертолет. И 22 сентября около восьми часов утра вертолет Ми-8 МЧС России уже приземлился на вертолетной площадке города Черкесска. Пострадавшего передали врачам, чтобы те доставили его в республиканскую клиническую больницу.

Между тем вторая группировка спасателей из восьми человек продолжает спускать двух альпинистов в пешем порядке, их жизни ничего не угрожает.