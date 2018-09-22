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22.09.2018 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане сгорела сельская школа

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

В Кизилюртовском районе Дагестана в ночь на 22 сентября сгорела сельская школа. По информации республиканского управления МЧС, погибших и пострадавших нет.

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Звонок о том, что в селе Миатли горит здание школы, поступил в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан в 23:54. На место происшествия тут же выехали спасатели. По информации ведомства, в тушении пожара этой ночью было занято 17 сотрудников службы и семь единиц техники.

Огнем оказалось охвачено практически все здание - около 517 квадратных метров. В 00:37 пожар удалось локализовать. А ранним воскресным утром - около шести часов - он был полностью ликвидирован.

Отчего загорелась школа, теперь предстоит выяснить экспертам. Школьники же, оставшиеся без классов, пока будут ездить в соседнее селение - Новое Зубутли. Путь туда неблизкий - около пяти километров, поэтому детей будут возить на занятия автобусом. Уже дано поручение, подготовить в классах дополнительные места.

На понедельник 24 сентября планируется выезд руководства регионального МЧС и минобрнауки Дагестана в эту школу, чтобы проверить, как будут устроены дети.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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