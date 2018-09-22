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22.09.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане задержан замруководителя администрации главы региона

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)
Фото: РИА Дагестан Фото: РИА Дагестан
Фото: РИА Дагестан

В Махачкале задержали заместителя руководителя администрации главы и правительства республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Дагестане задержан заместитель министра образования

По информации информагентства, Исмаил Эфендиев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, и в отношении него уже возбуждено уголовное дело. Ранее по тому же эпизоду в республике был задержан экс-премьер республики Рамазан Алиев.

Кстати, Исмаил Эфендиев занимает эту должность чуть меньше года: на пост заместителя руководителя он был назначен в ноябре прошлого года. А до этого около двух лет он возглавлял администрацию.

Чуть раньше Эфендиев работал в правительстве сначала министром труда и социального развития республики, а затем советником президента.

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