В воронежском хлебе нашли наркотики

Воронежская полиция задержала 22-летнего уроженца Средней Азии. Молодого человека подозревают в торговле наркотиками, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, иностранец покупал синтетические наркотики оптом и сбывал их потребителям через "закладки". Необходимый для бизнеса запас незаконных веществ подозреваемый держал дома, спрятав в буханке хлеба.

- При обыске там обнаружено около 20 граммов наркотика, так называемой "соли", - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД Наталья Куликова.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК РФ).