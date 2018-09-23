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23.09.2018 18:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В воронежском хлебе нашли наркотики

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежская полиция задержала 22-летнего уроженца Средней Азии. Молодого человека подозревают в торговле наркотиками, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: depositphotos.com
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По данным полиции, иностранец покупал синтетические наркотики оптом и сбывал их потребителям через "закладки". Необходимый для бизнеса запас незаконных веществ подозреваемый держал дома, спрятав в буханке хлеба.

- При обыске там обнаружено около 20 граммов наркотика, так называемой "соли", - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД Наталья Куликова.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК РФ).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Борьба с наркотиками
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