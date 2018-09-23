Новости

Спортивную Lada Vesta сфотографировали в новом цвете 17:00
Центральный аппарат СК расследует дело об избиении мальчика в Вологде 16:54
В Орле суд обязал заключенного вернуть деньги за содержание в тюрьме 16:29
На выборах во Владимирской области проголосовали 26,5% избирателей 16:11
Пушков: Министр обороны Израиля не ценит уровень отношений с РФ 16:01
В Омске на перекрестке загорелся автобус с пассажирами 15:46
Пушков: Доклад ПАСЕ не выводит отношения с Россией из тупика 15:43
Siemens может получить контракт на восстановление энергетики Ирака 15:41
Как сэкономить при покупке нового автомобиля 15:35
В Бурятии из ТЦ эвакуировали 110 человек из-за пожара 15:26
Глава МИД ФРГ: О решениях Белого дома мы узнаем из Twitter 15:20
В Калининграде представили комикс о жизни немецкого философа Канта 15:19
Два корабля украинских ВМС будут проведены под Крымским мостом 15:16
В Испании 26 сентября Uber и Cabify будут бесплатно возить пассажиров 15:13
Боевые корабли ВМФ Украины приблизились к Крымскому мосту 15:07
В петербургском метро впервые за всю историю родился ребенок 15:01
Видео: Сергей Шнуров и Леонид Агутин спели про "какую-то фигню" 14:45
Путин освободил Лихачева от должности члена ЦИК 14:34
В Госдуме назвали цель появления кораблей Украины у берегов Крыма 14:27
Названы самые распространенные кроссоверы и внедорожники в России 14:10
Крупный пожар в университете на острове Крит потушен 13:52
Завершилось голосование во втором туре выборов главы Хабаровского края 13:33
Памфилова призвала коллег во Владимире и Хабаровске не поддаваться давлению 13:28
Явка на выборах владимирского губернатора превысила 15 процентов 13:27
Ученые назвали самую вредную позу для сна 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима
В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима
Год литературы: Угадай осеннюю мелодию
Год литературы: Угадай осеннюю мелодию
23.09.2018 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орле суд обязал заключенного вернуть деньги за содержание в тюрьме

Текст: Антон Валагин (Орел)

Заволжский районный суд в Орле удовлетворил иск курской исправительной колонии к своему обитателю. Пенитенциарное учреждение требовало взыскать с осужденного стоимость его 10-летнего содержания в неволе.

В деле о пытках в ярославской ИК появились новые потерпевшие

Гражданин Раев был приговорен Заволжским судом к 10 годам лишения свободы и направлен для отбывания наказания в курскую ИК-3. Все время, проведенное в неволе, осужденный не работал и не получал пенсии и потому не возмещал государству затраты на свое содержание. Раев не является инвалидом первой или второй группы, кому положено бесплатное содержание, и не освобождался от работы по болезни - напротив, ему было предложено рабочее место, однако трудиться осужденный категорически отказался. Подсчитав затраты, колония выставила Раеву иск на 119428 рублей 24 копейки.

- Вынося данное решение, суд исходил из требований Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, согласно которым осужденные, получающие заработную плату, и осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды. С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах. Отказ от работы или прекращение работы являются злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность, - рассказали в суде.

Заволжский суд постановил взыскать с Раева затребованную сумму. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин освободил Лихачева от должности члена ЦИК
Вице-президент Вьетнама возглавила страну после смерти Чан Дай Куанга
Александр Поветкин: Я хорошо вел бой, но пропустил удар
Европарламент заподозрил Украину в масштабном налоговом мошенничестве
Песков заявил о возможности РФ самой построить "Северный поток-2"