В Орле суд обязал заключенного вернуть деньги за содержание в тюрьме

Заволжский районный суд в Орле удовлетворил иск курской исправительной колонии к своему обитателю. Пенитенциарное учреждение требовало взыскать с осужденного стоимость его 10-летнего содержания в неволе.

Гражданин Раев был приговорен Заволжским судом к 10 годам лишения свободы и направлен для отбывания наказания в курскую ИК-3. Все время, проведенное в неволе, осужденный не работал и не получал пенсии и потому не возмещал государству затраты на свое содержание. Раев не является инвалидом первой или второй группы, кому положено бесплатное содержание, и не освобождался от работы по болезни - напротив, ему было предложено рабочее место, однако трудиться осужденный категорически отказался. Подсчитав затраты, колония выставила Раеву иск на 119428 рублей 24 копейки.

- Вынося данное решение, суд исходил из требований Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, согласно которым осужденные, получающие заработную плату, и осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды. С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах. Отказ от работы или прекращение работы являются злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность, - рассказали в суде.

Заволжский суд постановил взыскать с Раева затребованную сумму. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.