Главная обвиняемая в крушении "Булгарии" вышла на свободу

Из женской колонии N 2 чувашского города Алатыря освобождена бывший директор компании "АргоРечТур" Светлана Инякина. Бывшая субарендатор теплохода "Булгария" проходила как основная фигурантка дела о трагедии на Волге.

По информации пресс-службы УФСИН по Чувашии, приговор осужденной был пересмотрен после вступления в силу Федерального закона N 186 от 3 июля 2018 года. Документ изменил правила зачета времени содержания под стражей, и теперь один день пребывания в следственном изоляторе засчитывается за полтора дня в местах отбывания наказания.

Светлана Инякина находилась в СИЗО три года - с момента трагедии в июле 2011 года до оглашения приговора в июле 2014-го. Московский районный суд Казани назначил ей 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. В апреле 2015 года Верховный суд Татарстана смягчил приговор до девяти с половиной лет из-за окончания срока давности по одному из обвинений, а несколькими месяцами позже срок еще был сокращен в связи с амнистией, объявленной в честь 70-летия Победы в ВОВ. Таким образом, субарендатор "Булгарии" пробыла в колонии четыре с небольшим года и вышла на свободу раньше на шесть лет.

Напомним, двухпалубный прогулочный дизельэлектроход "Булгария" затонул семь лет назад, трагедия унесла жизни 122 человек, включая 28 детей.