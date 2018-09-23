На Ангаре ликвидировали нефтяное пятно, разлитое более 30 лет назад

Сотрудники поисково-спасательных отрядов из Красноярска и Богучан убрали на реке Ангара нефтяное пятно.

Как сообщили "РГ" в КГКУ "Спасатель", разлив нефтепродуктов был обнаружен в пятницу неподалеку от районного центра Богучаны. На место сразу же выехала оперативная бригада. Всю субботу, с 9 утра и до 7 вечера, спасатели очищали берега и пытались не допустить распространения пятна в акватории. Так, в русле реки были установлены дополнительные заградительные боны, обработано сорбентом 500 метров береговой линии, выкопана траншея длинной 36 метров для обнаружения источника утечки топлива. Потом сорбент, впитавший солярку, был собран для утилизации.

Утром работы по уборке нефтепродуктов продолжились, и в воскресение днем, согласно очередной сводке спасателей, загрязнение было фактически ликвидировано.

Как выяснилось, утечка дизельного топлива из емкости на берегу Ангары произошла еще в середине 80-х годов. Пятно обнаружили в 1986 году, однако растекаться оно начало раньше. В результате более 30 кубометров солярки впиталось в грунт. Время от времени, при понижении уровня реки, грунтовые воды выносят загрязнение на ее берег - по Ангаре расплываются маслянистые пятна.

Сейчас спасатели настаивают - проблему надо решать радикально. Местные власти должны заняться рекультивацией пропитанного нефтепродуктами грунта, иначе подобные случаи будут повторяться.