В Бурятии из ТЦ эвакуировали 110 человек из-за пожара

В Улан-Удэ загорелись складские помещения в Советском районе города. Из-за угрозы распространения огня на торговые центры, расположенные рядом, спасатели эвакуировали 110 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло утром на площади 80 квадратных метров. Пожару был присвоен 3 ранг сложности, на место ЧП были направлены резервные наряды огнеборцев.

Пожарные эвакуировали 30 человек из ТЦ, расположенного в непосредственной близости от горящего складского строения. В ходе тушения поступило сообщение о задымлении еще одного торгового центра, находящегося в 60 метрах от очага возгорания. Расчеты определили, что у здания ТЦ загорелась стена и перекрытие. Из него были эвакуированы еще 80 человек.

Пожар удалось ликвидировать в течение полутора часов. Пострадавших нет. Всего на ликвидации ЧП были задействованы 25 человек и 9 единиц спецтехники. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и нанесенный ущерб.