В Омске на перекрестке загорелся автобус с пассажирами

В Советском округе города Омске произошло возгорание пассажирского автобуса. В результате инцидента никто не пострадал.

Автобус №22, следующий от улицы Бархатовой до МСЧ-9, загорелся в начале маршрута, на перекрестке. Из транспортного средства повалил густой черный дым.

- Пассажирам и водителю удалось быстро эвакуироваться из салона, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов. - Помощь спасателей не понадобилась. Водитель потушил пожар самостоятельно.

Причины случившегося пока неизвестны