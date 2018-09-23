В Ленобласти овчарка загрызла школьницу

В поселке под Приозерском 9-летняя девочка погибла от укусов собаки. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, трагедия произошла в поселке Плодовое. На ребенка напала бельгийская овчарка малинуа.

Собаку привез с собой друг семьи, которого пригласили починить электропроводку. Пока мужчина возился с проводами на цокольном этаже дачного дома, девочка играла во дворе с собакой.

Овчарка была без поводка и ошейника. В какой-то момент собака напала на школьницу и укусила ее в шею.

Родители вызвали "скорую", но врачи не смогли спасти девочку: она скончалась по дороге в больницу.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи опросили родственников девочки, владельца собаками. Назначены судебно-медицинские экспертизы.