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23.09.2018 21:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге у пенсионера украли 1,2 миллиона рублей

Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга разыскивают подозреваемых в ограблении 60-летнего пенсионера. Двое неизвестных напали на петербуржца прямо в его квартире, в результате чего им удалось похитить 1 миллион 259 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

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По данным ведомства, ограбление произошло в 19.30 в субботу, 22 сентября.  В подъезде одного из домов на проспекте Луначарского злоумышленники напали на пожилого мужчину, затолкали его в собственную квартиру, после чего связали и избили. Похищенную сумму в этот момент пенсионер держал при себе. Грабители забрали деньги и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч 3 ст 161 УК РФ (грабеж). На данный момент проводятся мероприятия по установлению личностей злоумышленников, а также их задержанию.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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