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Рубрика: Происшествия
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Нанометры

На 400 тысяч рублей оштрафовали хозяина квартиры, прописавшего более 9 тысяч мигрантов
Текст: Ксения Дубичева ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7675 (212)
В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, который умудрился прописать на своих 16 квадратных метрах жилой площади более девяти тысяч человек. Вячеслава Макеева признали виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Выяснилось, что он оформил документы для 9274 трудовых мигрантов, якобы проживавших в его квартире, которую можно назвать не просто "резиновой", а "нанорезиновой": даже стоя плечом к плечу, в его скромной однушке они бы не поместились.

Фото: depositphotos.com
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По данным следствия, фиктивной постановкой на учет Макеев занимался с октября 2015-го по апрель 2018 года и за свои услуги брал от полутора до пяти тысяч рублей. Внимание полиции он привлек летом 2016 года, когда едва ли не ежедневно регистрировал постояльцев - почти 60 за неделю. Когда выяснилось, что на его жилплощади прописана тысяча иностранцев, было возбуждено уголовное дело. Но подследственного это не успокоило - он продолжал "оказывать услуги", и за два года число прописанных мигрантов выросло в девять раз. Когда в суде у него спросили, что он знает про жильцов, хозяин ответил, что это его "очень хорошие друзья".

Как выяснилось, Макеев поставил дело на поток, как индивидуальный предприниматель оформлял "друзей" работающими на него "подсобными рабочими" или "консультантами". Тех, кто привлек более дюжины человек, бизнесмен "повышал" - переводил в "менеджеры" и увеличивал процент. Но многие из жильцов в квартире Макеева даже не видели его в глаза.

Регистрацию всех "друзей" Макеева аннулировали через суд весной этого года. Представитель гособвинения отметил, что фиктивная регистрация относится к категории преступлений небольшой тяжести, и наказания в виде лишения свободы санкции статьи не предусматривают. Суд назначил Макееву штраф - 400 тысяч рублей. Сумма явно подъемная, если путем несложных арифметических действий подсчитать, что как минимум со своих постояльцев он получил почти 14 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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