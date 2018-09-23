В Челябинске мужчина избил 11-летнего обидчика своего сына

В Челябинске отец второклассника избил пятиклассника, обижавшего его сына. Школьника с травмами увезли в больницу. Расследованием произошедшего занимается Следственный комитет России по Челябинской области.

По данным ведомства, днем 20 сентября 2018 года в одной из школ Металлургического района в лечебное учреждение с травмой живота доставлен 11-летний школьник. По предварительным данным, мальчику нанес удары отец другого ученика, после ссоры детей.

Как отмечают в СК, проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.