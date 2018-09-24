Мосгорсуд счел законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева

Московский городской суд на заседании в понедельник признал законным решение нижестоящего суда о возврате экс-сотруднику ФСБ и бывшему главе службы безопасности "Роснефти" Олегу Феоктистову двух миллионов долларов, которые были использованы в оперативном эксперименте при даче взятки экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву .

"Решение Замоскворецкого районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - постановил судья Мосгорсуда. Таким образом, решение районного суда вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Ранее Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате ему средств, хранящихся в качестве вещдока по делу о взятке Улюкаеву.

Ранее деньги Феоктистов - на тот момент главы службы безопасности "Роснефти" - предоставил главе "Роснефти" Игорю Сечину. Тот в свою очередь в офисе нефтяной компании под наблюдением оперативников ФСБ передал их Улюкаеву. Два миллиона долларов предварительно были обработаны специальным реагентом.

Позднее показания Олега Феоктистова легли в основу доказательств вины экс-главы Минэкономразвития во взяточничестве. В итоге экс-министра Улюкаева суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима. Взятка, как установили следствие и суд, предназначалась за выдачу министерством положительного заключения на покупку акций "Башнефти" компаний, возглавляемой Игорем Сечиным.

Адвокаты Улюкаева выступали против возврата денег Феоктистову. Согласно их позиции, генерал не доказал право владения и распоряжения указанными деньгами.

Сегодняшнее заседание Мосгорсуда проходило в закрытом режиме. Участие Алексея Улюкаева из колонии было обеспечено посредством видеоконференции. Феоктистов в процессе не участвовал, прислав своего представителя.

Деньги вернут Олегу Феоктистову, как только решение суда поступит в Следственный комитет России. Об этом "Интерфаксу" сообщил прокурор Павел Филипчук. "Как только материалы будут у следователя, деньги сразу будут возвращены Феоктистову из банковской ячейки. Займёт это день или больше, но вообще это не длительная процедура", - пояснил он.

Отмечается, что полный текст решения будет выдан сторонам через трое суток.