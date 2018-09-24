Путин назначил глав кассационных судов

Президент назначил глав вновь созданных восьми кассационных судов.

Первый кассационный суд возглавил Николай Подкопаев, Второй - Анатолий Бондарев, Третий - Василий Волошин, Пятый - Михаил Тарасенко, Шестой - Александр Ефанов, Седьмой - Сергей Минин, Восьмой - Алексей Кирюшин, Девятый - Александр Хижинский.

Председателем вновь созданного Пятого апелляционного суда стала Марина Алексина.

Апелляционный суд будет рассматривать дела по жалобам и представлениям на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции. Кассационный суд станет вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей.

Срок полномочий председателей этих судов будет ограничен шестью годами с возможностью переназначения. Предельный возраст нахождения в должности - 76 лет.