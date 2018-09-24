Аферисты украли в Подмосковье 10 тонн лосося

Оригинальную схему аферы придумали и почти удачно провернули мошенники из Подмосковья. Они сумели, не заплатив ни копейки, получить почти десять тонн красной рыбы и спокойно этот деликатес украсть. Весь. Правда, ненадолго.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что четверо очень сообразительных мужчин заявились с интересным предложением в одну из коммерческих фирм Санкт-Петербурга. Они предложили по выгодной цене купить у питерцев более 9,5 тонны мороженого лосося.

Насчет выгодной цены - разговор особый: "покупатели" даже не торговались, а согласились сразу на все условия продавца. Что и понятно - платить они не собирались изначально. Кстати, такая беспрекословная сговорчивость должна была насторожить предпринимателей. Но - увы.

Мошенники прибыли на своих грузовиках на оптовый склад в деревню Апрелевка, предоставили платежные поручения, подтверждающие факт оплаты товара, закидали в кузов красную рыбку и были таковы. Платежные документы оказались фиктивными. Общая сумма ущерба, нанесенного обманутому предприятию, составила около 5 миллионов рублей. Аферу раскрыли сотрудники уголовного розыска Подмосковья по Наро-Фоминскому городскому округу. Задержали четверых аферистов - жителей Москвы и Нижнего Новгорода в возрасте от 40 до 52 лет.

Подозреваемые задержаны по статье 159 УК - "Мошенничество". Сесть в тюрьму они могут на срок до 10 лет. По цене, если считать свободу, рыбка оказалась золотой. То есть, каждая тонна рыбы обошлась в год свободной жизни.