Экс-главе Серпуховского района смягчили обвинение

Мосгорсуд 24 сентября признал законным продление ареста бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, которого обвиняют в мошенничестве.

Ранее Басманный районный суд продлил Шестуну арест до 13 ноября.

Адвокаты в своей апелляционной жалобе просили Мосгорсуд отменить это решение и избрать обвиняемому меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

В свою очередь, следователь попросил суд оставить экс-главу Серпуховского района под стражей. По его словам, в настоящее время Шестун обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса - это мошенничество, незаконное предпринимательство и легализация денег или имущества, приобретенных в результате преступления. При этом следствие исключило из обвинения статью о превышении должностных полномочий. По мнению защиты, смягчение обвинения является основанием для освобождения Шестуна в связи с изменением обстоятельств, ставших основанием для его ареста.

В итоге, рассмотрев доводы сторон, апелляционная инстанция Мосгорсуда не нашла оснований для освобождения обвиняемого из СИЗО. Шестун был арестован в июне по обвинению в превышении должностных полномочий. В начале июля следствие возбудило второе уголовное дело по статьям мошенничество и незаконная предпринимательская деятельность, которое впоследствии было объединено с первым делом.

По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Сам Шестун категорически отвергает все обвинения и называет свое дело заказным.