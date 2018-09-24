Полиция подтвердила задержание Алексея Навального в Москве

Московская полиция подтвердила, что в понедельник задержала Алексея Навального.

Как сообщается на сайте столичного ГУ МВД, в отношениии Навального возбуждено дело об административном правонарушении - "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения и принятия решения, добавили в полиции.

Ранее Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок Навальному до 8 июля 2019 года. По решению суда, он обязан отмечаться в органах ФСИН четыре раза, в любое время.