Суд обязал заключенного вернуть деньги государству за содержание в колонии

24 сентября стало известно, что суд в Курской области взыскал с осужденного деньги за нахождение в колонии.

Заключенный отказывался работать, пока сидел, и деньги на его жизнь за решеткой выделяло государство. Когда срок заключения закончился, в суд с иском к бывшему сидельцу обратилась колония N 3 по Курской области. Представители колонии объяснили - приговоренный к 10 годам тюрьмы мужчина отказывался работать, хотя был здоров. Итог судебного заседания - государство потратило на гражданина 119 478 рублей с копейками. Столько стоили одежда, питание, коммунальные услуги. Теперь всю сумму мужчина должен выплатить ИК-3 УФСИН России по Курской области.

Это редкий, но не первый такой процесс. Несколько лет назад Федеральная служба исполнения наказаний начала выставлять счета нежелающим работать. Первый иск был к осужденным Тюменской области. Трое арестантов должны выплатить казенному дому в общей сложности 52 тысячи рублей.

Одно дело, когда в колонии негде трудиться, и совсем другое дело, если работа есть, но нет желания. Хотя иски за отсидку грозят не всем - платить будут только злостные заключенные, упорно отказывавшиеся от работы.

Выставить счет за тюрьму - не произвол тюремного ведомства. Таково требование закона. По Уголовно-исполнительному кодексу РФ на каждого осужденного к лишению свободы возложена обязанность трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений.

По закону осужденные, получающие за решеткой зарплату, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены.

Раньше государство прощало долги - с работой в колониях было совсем плохо. Сейчас времена изменились

С осужденных, уклоняющихся от работы, расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах. Такова процедура. Но раньше государство прощало долги сидельцу, с работой в колониях было совсем плохо. Сейчас времена изменились.

Кстати, бесплатный адвокат, предоставляемый государством, на самом деле также стоит денег. Нередко расходы на его работу взыскивают с зэка потом, уже в зоне.

И возмущаться такими порядками не стоит. Международные нормы давно ответили на вопрос, должен ли отбывающий наказание гражданин трудиться в местах лишения свободы.

По мировым нормам использование труда осужденных не считается принудительным трудом и не противоречит Конвенции N 29 Международной организации труда. Этот документ и был подписан в Женеве в 1930 году.

Вот что сказано в статье 2 этой Конвенции про термин "принудительный или обязательный труд" .

Судя по статье, работа, которую требуют исполнять от человека, находящегося за решеткой, не будет считаться "принудительным трудом", если этот гражданин уже выслушал свой приговор и отбывает наказание, вынесенное судом.

Правда, в Конвенции прописаны условия, при которых работа человека в местах лишения свободы не будет считаться "принудительным" трудом. Это требование звучит так - труд не будет принудительным "при условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей, и что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ".

Прямая речь

Тарас Котосин, адвокат, эксперт по судебной защите:

В соответствии с ч. 4 ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса, РФ осужденный, получающий заработную плату или пенсию, возмещает стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены (кроме стоимости специального питания и специальной одежды). С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, одежды и т.д. производится ежемесячно в пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце. Таким образом, взыскание вышеназванных расходов на содержание осужденных возможно при условии, что они были трудоустроены либо им было предложено место работы, но они уклонялись от работы, а средства на лицевых счетах отсутствуют. Причем выполнение трудовой функции является обязательной в силу ст. 103 УИК РФ, работа в исправительном учреждении - прямая обязанность осужденных. В связи с этим суд и принял такое решение.

Тимур Хутов, руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm:

Да, такое вполне возможно, так как, согласно ст. 107 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, из заработной платы, пенсии и иных доходов осужденных производятся удержания для возмещения расходов по их содержанию. Они возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены. От оплаты осужденные могут освобождаться в связи с болезнью, а также беременным женщинам, кормящим матерям, содержащимся в воспитательных колониях и инвалидам первой и второй группы. Соответственно, если осужденный не подпадает ни под один из таких критериев, он обязан возместить государству расходы на его содержание.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"