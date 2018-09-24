В костромском тереме нашли старинный револьвер

Раритетный шпилечный револьвер системы Лефоше, предположительно середины XIX века, реставраторы обнаружили на чердаке при проведении ремонтных работ в знаменитом Асташевском тереме в Чухломском районе Костромской области.
Как уточнили в Росгвардии, местный житель, обнаруживший револьвер, не стал прятать находку, а открыто демонстрировал ее туристам во время экскурсий.
Когда о находке узнали силовики, то объяснили владельцу, что по закону любое найденное оружие необходимо сдавать государству. После этого реставратор добровольно выдал свою находку. Револьвер направили на баллистическую экспертизу.
- Ввиду наличия коррозии на частях оружия, номер установить не представилось возможным, - пояснили в Росгвардии.
Удивительный по красоте лесной терем с башней в усадьбе Асташово построил талантливый местный столяр Мартьян Сазонов, заработавший состояние в Петербурге. Возвести невиданное по красоте здание он решил в 1895 году для своей возлюбленной Екатерины Добровольской, которая стала его женой. После революции здание обветшало, пришло в упадок, а дороги к нему заросли лесом. В начале 2000-х терем в лесу обнаружили участники пробега на внедорожниках "Полная Чухлома".
В 2011 году усадьбу приобрел московский предприниматель Андрей Павличенков, потративший почти восемь лет на реставрацию памятника по историческим технологиям. По признанию муниципальных властей, благодаря восстановленному энтузиастами терему в районе началась новая жизнь. К терему проложили дорогу, вокруг дворца появились гостевые дома, возникла индустрия развлечений. Посмотреть на чудо в Асташове стали приезжать сотни туристов.
В прошлом году ставший хитом Интернета лесной чудо-терем из костромской глубинки стал победителем всероссийской премии в сфере деревянной архитектуры АРХИWOOD как самый интересный проект в номинации "Реставрация".