В костромском тереме нашли старинный револьвер

Реставраторы деревянного терема в усадьбе Асташово в Костромской области нашли на чердаке здания старинный револьвер системы Лефоше, сообщает региональное управление Росгвардии.

Раритетный шпилечный револьвер системы Лефоше, предположительно середины XIX века, реставраторы обнаружили на чердаке при проведении ремонтных работ в знаменитом Асташевском тереме в Чухломском районе Костромской области.

Как уточнили в Росгвардии, местный житель, обнаруживший револьвер, не стал прятать находку, а открыто демонстрировал ее туристам во время экскурсий.

Когда о находке узнали силовики, то объяснили владельцу, что по закону любое найденное оружие необходимо сдавать государству. После этого реставратор добровольно выдал свою находку. Револьвер направили на баллистическую экспертизу.

- Ввиду наличия коррозии на частях оружия, номер установить не представилось возможным, - пояснили в Росгвардии.

Удивительный по красоте лесной терем с башней в усадьбе Асташово построил талантливый местный столяр Мартьян Сазонов, заработавший состояние в Петербурге. Возвести невиданное по красоте здание он решил в 1895 году для своей возлюбленной Екатерины Добровольской, которая стала его женой. После революции здание обветшало, пришло в упадок, а дороги к нему заросли лесом. В начале 2000-х терем в лесу обнаружили участники пробега на внедорожниках "Полная Чухлома".

В 2011 году усадьбу приобрел московский предприниматель Андрей Павличенков, потративший почти восемь лет на реставрацию памятника по историческим технологиям. По признанию муниципальных властей, благодаря восстановленному энтузиастами терему в районе началась новая жизнь. К терему проложили дорогу, вокруг дворца появились гостевые дома, возникла индустрия развлечений. Посмотреть на чудо в Асташове стали приезжать сотни туристов.

В прошлом году ставший хитом Интернета лесной чудо-терем из костромской глубинки стал победителем всероссийской премии в сфере деревянной архитектуры АРХИWOOD как самый интересный проект в номинации "Реставрация".