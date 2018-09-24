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24.09.2018,  
11:44
Текст: Анна Скудаева (Кострома)

В костромском тереме нашли старинный револьвер

Реставраторы деревянного терема в усадьбе Асташово в Костромской области нашли на чердаке здания старинный револьвер системы Лефоше, сообщает региональное управление Росгвардии.
Фото: Управление Росгвардии по Костромской области Фото: Управление Росгвардии по Костромской области
Фото: Управление Росгвардии по Костромской области

Раритетный шпилечный револьвер системы Лефоше, предположительно середины XIX века, реставраторы обнаружили на чердаке при проведении ремонтных работ в знаменитом Асташевском тереме в Чухломском районе Костромской области.

Как уточнили в Росгвардии, местный житель, обнаруживший револьвер, не стал прятать находку, а открыто демонстрировал ее туристам во время экскурсий.

Фото: depositphotos.com
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Когда о находке узнали силовики, то объяснили владельцу, что по закону любое найденное оружие необходимо сдавать государству. После этого реставратор добровольно выдал свою находку. Револьвер направили на баллистическую экспертизу.

- Ввиду наличия коррозии на частях оружия, номер установить не представилось возможным, - пояснили в Росгвардии.

Удивительный по красоте лесной терем с башней в усадьбе Асташово построил талантливый местный столяр Мартьян Сазонов, заработавший состояние в Петербурге. Возвести невиданное по красоте здание он решил в 1895 году для своей возлюбленной Екатерины Добровольской, которая стала его женой. После революции здание обветшало, пришло в упадок, а дороги к нему заросли лесом. В начале 2000-х терем в лесу обнаружили участники пробега на внедорожниках "Полная Чухлома".

Фото: vk.com/club21640168 / Дайвинг и подводная археология Великий Новгород
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В 2011 году усадьбу приобрел московский предприниматель Андрей Павличенков, потративший почти восемь лет на реставрацию памятника по историческим технологиям. По признанию муниципальных властей, благодаря восстановленному энтузиастами терему в районе началась новая жизнь. К терему проложили дорогу, вокруг дворца появились гостевые дома, возникла индустрия развлечений. Посмотреть на чудо в Асташове стали приезжать сотни туристов.

В прошлом году ставший хитом Интернета лесной чудо-терем из костромской глубинки стал победителем всероссийской премии в сфере деревянной архитектуры АРХИWOOD как самый интересный проект в номинации "Реставрация".

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