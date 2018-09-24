В нападении на росгвардейца обвиняется безработный

Мещанский районный суд столицы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела 27-летнего москвича Исляма Малекова. Он обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ - в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья.

По данным следствия, он нарушил закон шестого мая. На станции метро "Сухаревская" он подошел к сотруднику Росгвардии, дежурившему в вестибюле в составе трех патрульных, приподнял его и пронес несколько метров. Как потом пояснил Малеков, сделал он это "ради шутки". По его утверждению, он поднял сотрудника правоохранительных органов, посчитав, что это был его знакомый. От более подробных комментариев он отказался.

А вот следствие считает, что он поднял руку на человека в форме, который находился при исполнении служебных обязанностей. И этот "шутник" даже пытался воспрепятствовать работе офицера.

В протоколе задержания записано, что Малеков, "заблокировав руки сотруднику Росгвардии, тем самым лишил патрульного возможности оказать сопротивление".

В суде, в ходе предварительного заседания, обвиняемый Ислям Малеков отметил, что не признает вину, поэтому отказался просить об особом порядке судебного разбирательства. Так сообщил адвокат подсудимого.

По мнению советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, он относится к ситуации негативно, отмечая, что таким образом обвиняемый "продемонстрировал неуважение к представителю власти" и поэтому "молодой человек должен ответить за свой поступок по закону".

Подсудимому грозит наказание - от штрафа в 200 тысяч рублей до лишения свободы на пять лет.