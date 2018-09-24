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Рубрика: Происшествия
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Фигуранты дела о крушении траулера "Дальний Восток" обжаловали приговор

Текст: Юлия Гарднер

Адвокаты осужденных по делу о крушении траулера "Дальний Восток" подали кассационную жалобу в президиум Сахалинского областного суда.

- А дальше пойдем в Верховный суд и в Европейский суд - будем обжаловать до победного конца, - сообщил "Интерфаксу" защитник одного из фигурантов дела Евгений Ефимчук.

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Напомним, большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" потерпел крушение 2 апреля 2015 году. В катастрофе погибли 69 человек.

Виновными в трагедии осенью прошлого года Южно-Сахалинский городской суд признал первого заместителя гендиректора компании "Магеллан", которой принадлежало судно, Алексея Васина, заместителя гендиректора по безопасности Александра Кудрицкого, а также бывшего капитана судна Анатолия Борисова. Все они получили от пяти лет восьми месяцев до 6,5 лет лишения свободы.

В августе суд снизил срок Александру Кудрицкому до пяти лет и освободил его из-под стражи из-за заболевания.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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