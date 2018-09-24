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24.09.2018 09:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае пенсионер вырастил 900 кустов конопли

Текст: Юлия Гарднер

Житель Комсомольска-на-Амуре пойдет под суд за культивирование более чем 900 кустов конопли, сообщает прокуратура Хабаровского края.

По версии следствия, 62-летний мужчина специально посадил на своем дачном участке под городом Юности семена растений, содержащих наркотические вещества. При этом он прекрасно знал о незаконности своих действий.

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"После появления всходов, он создавал благоприятные условия для их созревания: подвязывал по мере роста, пропалывал, поливал, рыхлил почву, вырастив 915 кустов", - говорится на сайте надзорного ведомства.

В июле плантацию обнаружили полицейские Комсомольского района.

Помимо незаконного культивирования конопли пенсионеру вменяют хранение на даче более 250 граммов марихуаны. Ее он планировал использовать для личного употребления.

Отмечается, что свою вину мужчина полностью признал. Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Борьба с наркотиками
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