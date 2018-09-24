В Пензенской области три человека погибли при пожаре

Трагедия произошла в селе Столыпино Пензенской области, где сгорел деревянный частный дом.

В огне погибли две женщины 67 и 45 лет. От ожогов также скончался односельчанин, который пытался войти в горящую избу, чтобы оказать помощь.

Как сообщили в СУ СК по Пензенской области, при осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, повреждений не обнаружено.

Предположительной причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

По факту гибели трех людей проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.