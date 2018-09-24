В Перми приставы арестовали трехпалубный теплоход "Урал" из-за долгов владельца перед банком. Сумма долга составила 14,3 миллиона рублей, а судно по условиям кредитного договора являлось залоговым имуществом.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, судебные приставы наложили на судно арест в порту по месту приписки. В настоящий момент теплоход с правом беспрепятственного пользования оставлен на ответственное хранение капитану. Однако в ближайшее время корабль может быть реализован, если его собственник не рассчитается с долгами по кредиту.

Предварительно в ходе судебного заседания трехпалубное судно было оценено в 15,8 миллиона рублей.