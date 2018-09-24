В пермской ИК погиб криминальный авторитет по кличке "Вагон"

В исправительной колонии № 11в Пермском крае найден заключенный без признаков жизни.

В настоящее время по данному факту начата проверка, причины смерти заключенного пока не установлены, пояснили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

По информации РИА Новости, погибшим является 54-летний криминальный авторитет Владимир Вагин (Вагон), который за покушение на убийство был осужден на семь с половиной лет колонии строгого режима. 15 марта 2009 года Вагин стал участником драки между посетителями ночного клуба в Нижнем Новгороде. В ходе конфликта он ударил ножом в грудь 23-летнего очевидца конфликта, который оказался сотрудником правоохранительных органов при исполнении.