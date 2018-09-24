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24.09.2018 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При крушении теплохода на Северном морском пути погиб человек

Текст: Дмитрий Мальков

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельств крушения теплохода "Малахит" на севере Красноярского края, в результате которого погиб один из членов экипажа.

Фото: НАШ ГОРОД - ИРКУТСК/ YouTube.com
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По информации ведомства, ЧП произошло утром 13 сентября в прибрежной зоне мыса Сибирский Хатангского залива. При этом информация о ЧП появилась недавно.

- В результате столкновения с несамоходным судном-баржей "ТМИ-3" произошло крушение буксирного теплохода "Малахит", принадлежащего АО "Хатангский морской торговый порт". После этого  буксирный теплоход затонул, один из трех членов экипажа погиб, - рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Проверка установила, что пострадавшее судно осуществило выход в море с нарушением установленных ограничений и условий плавания. Оно не имело разрешения на работу в акватории Северного морского пути.

Кроме того, выяснилось, что капитан затонувшего судна даже не сообщил о произошедшем руководству ближайшего морского порта, морского спасательного координационного центра, в органы Госморречнадзора, а также в администрацию Северного морского пути.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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