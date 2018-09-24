При крушении теплохода на Северном морском пути погиб человек

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельств крушения теплохода "Малахит" на севере Красноярского края, в результате которого погиб один из членов экипажа.

По информации ведомства, ЧП произошло утром 13 сентября в прибрежной зоне мыса Сибирский Хатангского залива. При этом информация о ЧП появилась недавно.

- В результате столкновения с несамоходным судном-баржей "ТМИ-3" произошло крушение буксирного теплохода "Малахит", принадлежащего АО "Хатангский морской торговый порт". После этого буксирный теплоход затонул, один из трех членов экипажа погиб, - рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Проверка установила, что пострадавшее судно осуществило выход в море с нарушением установленных ограничений и условий плавания. Оно не имело разрешения на работу в акватории Северного морского пути.

Кроме того, выяснилось, что капитан затонувшего судна даже не сообщил о произошедшем руководству ближайшего морского порта, морского спасательного координационного центра, в органы Госморречнадзора, а также в администрацию Северного морского пути.