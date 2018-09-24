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24.09.2018 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области медведь залез в дом и ранил женщину

Текст: Дмитрий Мальков

Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы освободить жилой дом, занятый медведем в городе Усть-Кут на севере Иркутской области. Дикий зверь удерживал его несколько часов и покалечил хозяйку жилища.

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Как сообщили ГУ МВД по Иркутской области, ЧП произошло утром 23 сентября.

- В полицию поступило сообщение от жителей улицы Матросова в городе Усть-Куте о нападении на человека дикого животного. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД. Как оказалось, медведь вышел из леса и причинил телесные повреждения 52-летней местной жительнице. Выяснилось, что накануне хозяйка жилища сварила корм для своих домашних животных и оставила его в гараже. На запах пищи в помещение и пробрался дикий зверь, - рассказал представитель ГУ МВД по области.

Женщина избежала серьезных повреждений только чудом. На нее накинулось животное, когда она зашла в гараж что бы посмотреть, почему в помещении открыта дверь. Увидев кинувшееся на нее животное, пострадавшая в последний момент успела выскочить на улицу и прикрыть за собой ворота. В итоге медведь нанес лишь несколько не глубоких царапин. Пострадавшей хозяйке дома пришлось оказывать медицинскую помощь. 

Приехавший наряд принял решение застрелить животное.

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