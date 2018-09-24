В Кузбассе подросток упал с опоры моста во время селфи

В Новокузнецком районе полицейские выясняют подробности несчастного случая с подростком, который решил сделать эффектное селфи.

В дежурную часть местного райотдела полиции обратилась жительница поселка Казанково. Женщина рассказала, что ее сына избили сверстники. Однако инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что никакой драки между подростками не было.

- На самом деле 13-летний школьник забрался на опору железнодорожного моста через реку Ускат недалеко от поселка, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Он оказался там вместе с друзьями, чтобы посмотреть сверху на проезжающие поезда и сделать селфи. Случайно задев оголенный провод, мальчик упал на рельсы и ударился головой. Добраться до дому травмированному любителю экстрима помогли друзья. А историю про избиение школьник выдумал, потому что испугался гнева родителей.

Полицейские продолжают проверку инцидента, который в Кузбассе далеко не первый, и призывают родителей поговорить с детьми, объяснив им, что такие развлечения могут кончиться трагически.