В Кузбассе пожарные спасли из горящего дома 12 человек

Двенадцать человек, в том числе пятерых детей, вывели пожарные из загоревшегося жилого дома в кузбасском городе Прокопьевске сегодня ночью.

ЧП случилось в одной из многоэтажек на улице Транспортной. После сигнала о возгорании на место срочно прибыли несколько подразделений пожарной охраны.

- Все силы были брошены одновременно на спасение людей и ликвидацию огня, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. - В общей сложности в тушении пожара участвовало более двадцати человек личного состава, семь единиц техники, включая автолестницы. Работать было сложно из-за высокой температуры и сильного задымления.

Большинство жильцов эвакуировались самостоятельно. А двенадцать человек пожарные спасли из задымленного помещения, где пришлось провести разведку. По предварительным данным, пострадавших среди жильцов нет. Спасатели выясняют причины возгорания.