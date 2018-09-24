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24.09.2018 08:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе пожарные спасли из горящего дома 12 человек

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Двенадцать человек, в том числе пятерых детей, вывели пожарные из загоревшегося жилого дома в кузбасском городе Прокопьевске сегодня ночью.

Крупный пожар произошел на складе в Мытищах

ЧП случилось в одной из многоэтажек на улице Транспортной. После сигнала о возгорании на место срочно прибыли несколько подразделений пожарной охраны.

- Все силы были брошены одновременно на спасение людей и ликвидацию огня, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. - В общей сложности в тушении пожара участвовало более двадцати человек личного состава, семь единиц техники, включая автолестницы. Работать было сложно из-за высокой температуры и сильного задымления.

Большинство жильцов эвакуировались самостоятельно. А двенадцать человек пожарные спасли из задымленного помещения, где пришлось провести разведку. По предварительным данным, пострадавших среди жильцов нет. Спасатели выясняют причины возгорания.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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