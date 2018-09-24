В стоматологии норильского СИЗО обнаружили ржавые инструменты

Прокурорская проверка выявила грубые нарушения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО-4 города Норильска.

Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, в ходе осмотра помещений СИЗО было "установлено наличие в стоматологическом кабинете медицинских инструментов со следами ржавчины явно не пригодных для оказания медицинской помощи". Кроме того, проверка выявила наличие в запасах учреждения лекарственных препаратов с истекшим сроком годности.

Не лучше обстояло дело в пищеблоке учреждения. По оценкам прокуратуры региона, санитарная обработка оборудования проводилась не надлежащим образом. В частности, представители прокуратуры обнаружили на кухне большое количество насекомых.

Помимо этого, у ряда арестованных нашлись предметы, которые им запрещено хранить и иметь при себе.

Все это стало основанием для возбуждения административного дела по ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". В адрес руководства СИЗО-4 внесено представление.