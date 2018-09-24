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24.09.2018 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу новгородского Роспотребнадзора заподозрили в "мебельной" взятке

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

Уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя новгородского управления Роспотребнадзора, дополнилось вторым эпизодом. Как предполагают следователи, высокопоставленный чиновник получил взятку мебелью. Ранее мужчину задержали за взятку в виде стоматологических услуг почти на 500 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com
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Стоимость гарнитура, по информации пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, превысила 70 тысяч рублей. Мебель главному санитарному врачу Новгородской области передал в 2016 году директор одной из организаций Боровичского района. Взамен компания получила санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту, связанному с организацией санитарно-защитной зоны полигона твердых бытовых отходов.

Стоматологическое лечение обернулось для чиновника уголовным делом по статье "Получении взятки в крупном размере". По этому эпизоду руководителю управления Роспотребнадзора по Новгородской области уже предъявили обвинение. По факту передачи мебели следователи возбудили второе уголовное дело по статье "получение должностным лицом взятки в виде имущества в значительном размере". Специалисты не исключают, что этот эпизод не станет последним.

Расследование находится на контроле региональной прокуратуры, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

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