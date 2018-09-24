В испанском порту задержали российское судно

В Испании задержан балкер "Заполярье", принадлежащий Мурманскому морскому пароходству. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Российском профсюзе моряков.

Судя по данным системы Marine Traffic, в настоящее время "Заполярье" находится в испанском порту Мотриль. До этого момента судно простояло несколько месяцев на рейде порта Сеуты, находясь критически близко к берегу.

На "Заполярье было почти полностью израсходовано топливо, при этом судно рисковало столкнуться с берегом - из-за недостатка горючего балкер не смог бы уклониться от этого столкновения. Затем его принудительно отбуксировали в порт Мотриль, чтобы предотвратить возможную аварию.

- На судне давно срок регистровых документов. Иными словами, оно "не прошло техосмотр" - а значит, согласно международным требованиям, ему запрещено самостоятельно передвигаться по морю, - отмечает Вадим Мамонтов, инспектор МФТ в порту Калининград, председатель Калининградской региональной организации Российского профсоюза моряков (КРО РПСМ). - По документам инспекции Международной федерации транспортников (МФТ), "Заполярье" имеет статус "брошенный экипаж", а перечень проблем выглядит примерно так: шестеро моряков требуют отправки домой по причине истекшего контракта, на борту скверное снабжение и недостаток питьевой воды и топлива.

С теми же проблемами столкнулись экипажи некоторые другие суда Мурманского морского пароходства. По информации РПМ, в августе власти Дании арестовали судно "Новая Земля". Как сообщили в МФТ, в аналогичной ситуации оказались моряки судна "Северная земля" и "Поморье".

- Судно "Новая Земля" покинуло датский порт Скаген и продолжило рейс, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Мурманского морского пароходства. - После бункеровки, пополнения снабжения и смены экипажа судно будет выполнять работы в Арктике.

Что касается работы остальных судов, то компания предпринимает необходимые меры для снабжения судов, репатриации экипажей и продолжения нормальной работы флота. Что касается "Поморья", которое находилось на начало сентября в американском порту Новый Орлеан, то для существующих проблем пароходство активно работает с МИД России, отметили в пресс-службе компании. Одной из главных причин ситуации пароходство называет экономические санкции и затянувшийся кризис на рынке морских перевозок.