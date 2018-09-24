Новости

Роструд готовит программу по переобучению "предпенсионеров" 19:53
Цена нефти Brent превысила $81 впервые с 21 ноября 2014 года 19:48
В испанском порту задержали российское судно 19:40
Пробки в Москве достигли 10 баллов 19:27
В Петербурге диспетчер "скорой" заплатит за поздний приезд врачей 19:13
"Мисс Украина" оказалась девушкой советника главы администрации Порошенко 19:12
В Ижевске врача заподозрили в изнасиловании пациентки 18:50
Депутаты Рады призвали Порошенко отчитаться о злоупотреблениях властью 18:40
Финансирование нацпроекта "Экология" составит около 4 трлн рублей 18:31
В России расселят 10 млн квадратных метров аварийного жилья 18:30
Еврокомиссия потребовала от Лондона вернуть в бюджет ЕС миллиардный долг 18:25
Минсельхоз: Поставки мясной продукции из Беларуси увеличатся 18:15
Корабли Северного флота проведут в Арктике тактические учения 18:11
Аксенов рассказал о покорном стоянии в очереди кораблей ВМС Украины 18:06
В Сибири уборщица лечила пациентов из-за нехватки врачей 18:06
Проект моста на Сахалин вошел в план развития инфраструктуры 18:02
Су-35 взял на прицел американский самолет-невидимку F-22 в небе Сирии 18:00
В Крыму в аварии с автобусом погибли пять человек 17:57
Сборы российских фильмов выросли в два раза 17:39
МИД поддерживает проведение диалога Патрушева и Болтона 17:30
Группа Rammstein записывает в Минске альбом с белорусскими музыкантами 17:25
Пиарщик Кристины Орбакайте опроверг сведения о ее эмиграции в США 17:21
"Белая книга" прояснила позицию Китая относительно торговых трений с США 17:15
Omega выпустила новую версию дайверских часов Diver 300M 17:12
Константин Хабенский в третий раз станет отцом 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В телеэфире состоится премьера фильма про Элвиса Пресли
В телеэфире состоится премьера фильма про Элвиса Пресли
Сидите на Windows? Готовьтесь к серьезным проблемам
Сидите на Windows? Готовьтесь к серьезным проблемам
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
24.09.2018 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В испанском порту задержали российское судно

Текст: Алексей Михайлов

В Испании задержан балкер "Заполярье", принадлежащий Мурманскому морскому пароходству. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Российском профсюзе моряков.

Судя по данным системы Marine Traffic, в настоящее время "Заполярье" находится в испанском порту Мотриль. До этого момента судно простояло несколько месяцев на рейде порта Сеуты, находясь критически близко к берегу.

Фото: depositphotos.com
У берегов Крыма нашли затонувший корабль "Четвертый"

На "Заполярье было почти полностью израсходовано топливо, при этом судно рисковало столкнуться с берегом - из-за недостатка горючего балкер не смог бы уклониться от этого столкновения. Затем его принудительно отбуксировали в порт Мотриль, чтобы предотвратить возможную аварию.

- На судне давно срок регистровых документов. Иными словами, оно "не прошло техосмотр" - а значит, согласно международным требованиям, ему запрещено самостоятельно передвигаться по морю, - отмечает Вадим Мамонтов, инспектор МФТ в порту Калининград, председатель Калининградской региональной организации Российского профсоюза моряков (КРО РПСМ). - По документам инспекции Международной федерации транспортников (МФТ), "Заполярье" имеет статус "брошенный экипаж", а перечень проблем выглядит примерно так: шестеро моряков требуют отправки домой по причине истекшего контракта, на борту скверное снабжение и недостаток питьевой воды и топлива.

С теми же проблемами столкнулись экипажи некоторые другие суда Мурманского морского пароходства. По информации РПМ, в августе власти Дании арестовали судно "Новая Земля". Как сообщили в МФТ, в аналогичной ситуации оказались моряки судна "Северная земля" и "Поморье".

- Судно "Новая Земля" покинуло датский порт Скаген и продолжило рейс, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Мурманского морского пароходства. - После бункеровки, пополнения снабжения и смены экипажа судно будет выполнять работы в Арктике.

Что касается работы остальных судов, то компания предпринимает необходимые меры для снабжения судов, репатриации экипажей и продолжения нормальной работы флота. Что касается "Поморья", которое находилось на начало сентября в американском порту Новый Орлеан, то для существующих проблем пароходство активно работает с МИД России, отметили в пресс-службе компании. Одной из главных причин ситуации пароходство называет экономические санкции и затянувшийся кризис на рынке морских перевозок.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Цена нефти Brent превысила $81 впервые с 21 ноября 2014 года
ЦБ предложил не учитывать мощность авто в тарифах ОСАГО
Песков объяснил поставку С-300 Сирии
Лукашенко принял решение усилить границу с Украиной
Додон назвал временное отстранение от должности "двойным беззаконием"