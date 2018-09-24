В Ленобласти на трассе "Кола" в ДТП погибли три человека

В Кировском районе Ленобласти недалеко от съезда на поселок Синявино в понедельник произошло ДТП. В результате аварии погибли три человека, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла около семи часов утра. На 63-километре федеральной трассы столкнулись два автомобиля Hyundai разных марок. По предварительным данным, по неустановленной пока причине 81-летний водитель одной машины выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. За рулем встречного "авто" сидел мужчина 1979 года рождения и пассажирка. Как потом выяснилось, его сестра. От удара машину выбросило в кювет. Оба водителя и пассажирка погибли.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.