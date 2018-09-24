В Петербурге осудили организатора "Голодных игр" за травму клиента

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным организатора развлекательного мероприятия "ЭКШН - Квест "Голодные игры", в результате которого одна из участниц сломала позвоночник. Против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", сообщили в прокуратуре Северной столицы.

В суде выяснили, что подсудимый организовал в доме на улице Боровой игру, частью которой были элементы стационарного веревочного парка. Это канат-тролль, по которому участник скользил под действием силы тяжести. Хотя организатор квеста выдавал участникам экипировку, игровое оборудование, а также брал с них деньги, но у него не было комплекта действующих нормативных документов по обеспечению безопасности, не были установлены страховочные линии, а также отсутствовало разрешение на введение в эксплуатацию объекта.

В итоге, в апреле нынешнего года 23-летняя девушка упала с каната-тролля. Она ударилась о декоративные конструкции квеста и бетонный пол и получила перелом позвонков со смещением. Организатор игры вину признал, раскаялся, частично возместил вред, нанесенный здоровью потерпевшей. В суде он заявил, что аттракцион закрыл и помогает пострадавшей девушке.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.