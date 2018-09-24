Noize MC травмировал фаната микрофоном на концерте в Волжском

На концерте в Волжском в Волгоградской области российский хип-хоп исполнитель Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, бросил микрофон в зал, в результате попав им в голову поклонника.

Бросок был спонтанный: во время исполнения одного из хитов, Иван предложил слушателям подпеть, брошенная им в зал стойка с микрофоном означала приглашение исполнить его просьбу. Но идея оказалась неудачной: тяжелый предмет угодил в голову одному из фанатов, который был травмирован.

Алексеев узнал об этом позже из звонка супруги, написав об этом на своей странице в Instagram: "…оказывается, когда я в Волжском бросил на "Танцах" стойку с микрофоном в зал, она прилетела человеку в голову. Я, конечно, расстроился и стал искать контакты парня, чтобы с ним связаться, попросить прощения и узнать, могу ли я чем-то помочь…"

Певец нашел страницу пострадавшего в интернете, где размещено его фото после того, как микрофон попал парню в голову с нелицеприятными комментариями в адрес Алексеева. По мнению музыканата, поклонником могло руководить желание пропиариться: о случившемся на концерте в Волжском рассказали многие СМИ.