На Кубани передали в суд дело о превысившем вместимость катере

В суд передали уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Кубани, который устроил странную морскую прогулку на катере для туристов, посадив в 12-местное судно 68 человек ("оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя" - часть 1 статьи 238 УК РФ).

По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел в июле нынешнего года в Туапсинском районе. В катер "Виктория-1", который осуществлял платные прогулки по морю, посадили 15 детей и еще 53 взрослых.

- Вместимость маломерного судна не должна была превышать 12 человек, что существенно влияет на его устойчивость в пути следования и маневренность, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, по данным правоохранителей, перед поездкой не был проведен инструктаж пассажиров по правилам поведения на катере, отсутствовали лицензия и разрешение на такие перевозки.