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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в шпионаже насильника детей

Лефортовский суд Москвы санкционировал на два месяца арест Евгения Янко, подозреваемого в шпионаже. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж). Суть обвинений неизвестна, поскольку в деле есть материалы под грифом "секретно".

По информации некоторых СМИ, 47-летний Янко - гражданин Украины и проживал в Севастополе. Как считает следствие, он собирал информацию о дислокации частей и соединений российских войск, видах вооружении и так далее и продавал ее, в том числе через Интернет.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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Примечательно, что еще в апреле этого года суд Севастополя приговорил Янко к 19 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Следствием и судом установлено, что Янко изнасиловал 16 девочек в возрасте от восьми до 11 лет в Севастополе с 2005 года. Он выслеживал детей, возвращавшихся после школы домой, на остановках общественного транспорта, проникал за ними в подъезд, представлялся врачом и при отсутствии родителей заходил в квартиру. Затем под предлогом медосмотра совершал действия сексуального характера.

Именно в ходе расследования уголовного дела по обвинению его в педофилии, были изучены данные его компьютера. Полученная с электронного носителя информация и послужила основанием для возбуждения уголовного дела о шпионаже.

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